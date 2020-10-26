Онлайн-встреча с Biletix: как туристическому бизнесу эффективно анализировать данные
30 октября состоится онлайн-встреча с генеральным директором интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru. Эксперт расскажет, из каких источников брать данные, как правильно их анализировать и использовать для роста бизнеса. Мероприятие пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub. Участие бесплатное.
В качестве спикера выступит генеральный директор Biletix.ru Игорь Константинов. Biletix.ru — онлайн-сервис по поиску и бронированию авиа- и ж/д- билетов, туров, номеров в отелях, заказа трансфера и страховых полисов. В 2016 году туроператор стал 11-м среди самых дорогих компаний Рунета по версии издания Forbes — тогда оценка бизнеса составила $300 млн. В то время 71% услуг компании покупали внутренние туристы, а продажи выросли на 14%.
Игорь расскажет об инструментах аналитики, которые использует его компания для развития бизнеса. По словам эксперта, они помогли Biletix.ru удержаться на плаву во время коронакризиса.
Вместе с участниками спикер обсудит:
- где можно найти достоверные данные;
- как их правильно интерпретировать;
- какие существуют инструменты для анализа данных, которые будут полезны небольшим туристическим компаниям, и другие темы.
Онлайн-встреча пройдет в сервисе Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия на Timepad.
Moscow Travel Hub — площадка для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства от Комитета по туризму города Москвы. Здесь публикуются материалы по актуальным проблемам индустрии, новости и анонсы офлайн- и онлайн-мероприятий сообщества.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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