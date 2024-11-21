В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту

В Москве с 15 марта 2025 года начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту. Новые правила коснутся площадок, подведомственных столичному департаменту культуры, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
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«При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующие его. А при посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов утвержденного списка», — указано в сообщении.
Помимо паспорта, при покупке билетов можно будет воспользоваться водительским удостоверением, социальной картой москвича, студенческим билетом, пенсионным удостоверением и другими документами. К пилотному проекту уже присоединились 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых организаций, среди них:
- театр «Современник»;
- театр «Мастерская П.Н. Фоменко»;
- «Электротеатр Станиславский»;
- театр Еt Cetera;
- Московский театр Олега Табакова;
- Московский международный дом музыки;
- культурный центр ЗИЛ;
- концертный зал «Зарядье».
В мэрии пояснили, что новые правила «направлены на улучшение контроля за продажей билетов и повышение безопасности посетителей культурных мероприятий», они позволят избежать ситуации, когда покупатели билетов передают из другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.
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