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В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту

Новости
Тимур Батыров
Тимур Батыров

Выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

В Москве с 15 марта 2025 года начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту. Новые правила коснутся площадок, подведомственных столичному департаменту культуры, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. 

В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту
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«При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующие его. А при посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов утвержденного списка», — указано в сообщении. 

Помимо паспорта, при покупке билетов можно будет воспользоваться водительским удостоверением, социальной картой москвича, студенческим билетом, пенсионным удостоверением и другими документами. К пилотному проекту уже присоединились 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых организаций, среди них:

  • театр «Современник»;
  •  театр «Мастерская П.Н. Фоменко»;
  • «Электротеатр Станиславский»;
  • театр Еt Cetera;
  • Московский театр Олега Табакова;
  • Московский международный дом музыки;
  • культурный центр ЗИЛ;
  • концертный зал «Зарядье».

В мэрии пояснили, что новые правила «направлены на улучшение контроля за продажей билетов и повышение безопасности посетителей культурных мероприятий»,  они позволят избежать ситуации, когда покупатели билетов передают из другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

Фото на обложке: Wayne Eastep / Getty Images

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