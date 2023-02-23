Билл Гейтс купил 4% акций производителя пива Heineken

Билл Гейтс стал миноритарным акционером нидерландской компании Heineken Holding N.V., которой принадлежит второй в мире производитель пива Heineken N.V. Американский миллиардер приобрел 3,76% акций предприятия за $902 млн.

Издание Bloomberg заметило соответствующие изменения на сайте нидерландского регулятора AFM. 6,65 млн акций Heineken Holding купил лично и 4,18 млн через траст совместного с его бывшей женой фонда Bill & Melinda Gates Foundation.

По подсчетам агентства, сумма сделки на момент совершения могла составить €848,2 млн или $902 млн, исходя из стоимости закрытия бумаг 17 февраля. Тогда цена за штуку составляла €95,66. Сейчас цена одной акции составляет около €97,9.

Предприниматель приобрел долю в компании в тот же день, когда мексиканская Fomento Economico Mexicano SAB после стратегического обзора выставила на продажу бумаги Heineken Holding и Heineken на общую сумму €3,7 млрд.

Основанная в 1952 году Heineken Holding N.V. контролирует 50% акций Heineken N.V., производителя одноименного бренда пива, а также марок Amstel, Moretti, Sol и других.

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