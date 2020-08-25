Билл Гейтс вложил $78,5 млн в компанию по производству спутниковых антенн Kymeta

Американская компания Kymeta, разрабатывающая спутниковые антенны и услуги связи для различных транспортных средств, привлекла $85,2 млн в рамках очередного раунда финансирования. Лид-инвестором раунда стал соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает портал VentureBeat.

Имена других инвесторов, участвовавших в раунде, не разглашаются.

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее создание инфраструктуры, позволяющей подключать к спутниковому интернету клиентов из разных отраслей.

Всего компания уже привлекла почти $220 млн. Билл Гейтс участвовал в первом раунде инвестиций и вложил в Kymeta $12 млн в 2012 году. Также он возглавил раунд серии D, проинвестировав в компанию $62 млн.

«Когда множество микроспутников отправятся в космос, наша антенна будет иметь важное значение для установления связи от движущегося спутника к движущемуся транспортному средству», — отмечает директор по стратегии Kymeta Билл Маркс.

Отмечается, что спутниковые антенны компании могут использоваться не только в транспортных средствах, но и на стационарных объектах, где трудно получить доступ в интернет. Например, на ветряных и солнечных фермах.

Хотя чаще технология используется для установки на транспорте, включая военные грузовики, машины скорой помощи, поезда, автобусы и яхты.

«Первоначально в центре внимания заказчиков находятся военные, правительство, правоохранительные органы и службы быстрого реагирования. Этим клиентам требуется бесперебойная мобильная связь», — поясняет Маркс.

Он добавил, что спутниковые терминалы компании сейчас развернуты в более чем 20 странах на «десятках» различных типов платформ.

Kymeta была основана в 2012 году в городе Редмонд штата Вашингтон. Компания предоставляет оборудование, возможности подключения и сетевое ПО для создания связи с помощью спутникового сигнала.

Последняя разработка Kymeta терминал u8 поддерживает как спутниковую, так и сотовую связь, что, по данным компании, позволяет автоматически переключаться между двумя вариантами подключения в зависимости от того, какой сигнал сильнее.

Фото: Unsplash