Билл Гейтс пересмотрел свой инвестпортфель: Alibaba и Uber более не интересны

Семейный благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс продал все принадлежавшие ему акции Alibaba и Uber. При этом фонд увеличил долю только в medtech-компании Schrodinger. Об этом говорится в отчете траста, управляющего фондом, за 4 квартал 2020 года.

Согласно информации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, помимо бумаг Alibaba и Uber инвестпортфель Гейтса также лишился активов фонда недвижимости Boston Properties.

Так. например, при продаже пакета депозитарных расписок Alibaba фонд получил $128,5 млн. За все время владения бумагами китайской компании Гейтсы заработали $21,1 млн.

Также траст продал половину бумаг Apple, сократив количество акций компании с 2 до 1 млн. Кроме того, в 2 раза сократилось число бумаг Amazon и Alphabet.

Кроме того, доли были снижены в телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистическом холдинге China Metro-Rural Holdings.

Единственной компанией, где фонд Гейтсов увеличил размер владения, стала медико-биологическая компания Schrodinger. Прирост акций составил 40%, число бумаг выросло до 6,98 млн акций.

Schrodinger производит медицинское ПО с 1990 года. Компания отмечает, что сотрудничает с 20 крупнейшими фармацевтическими компаниями. Кроме того, по данным Forbes, ее разработки используются в 1250 академических учреждениях по всему миру.