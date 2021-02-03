Когда появятся летающие машины? ответит билборд с технопрогнозами

«Лаборатория Касперского» запустила платформу под названием Safer Tomorrow. Она отвечает на волнующие человечество вопросы о технологиях будущего. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Билборд, показывающий прогнозы техноразвития, установлен на восточном побережье Новой Зеландии, у маяка на побережье Вайрарапа. Это одно из тех мест на планете, где новый день наступает раньше всего, рассказали в «Лаборатории Касперского».

Платформа будет демонстрировать короткие предсказания круглосуточно до 25 февраля этого года. Например, она сможет ответить на вопросы: «Когда летающие машины заменят обычные?» или «Что можно будет напечатать с помощью 3D-принтера в 2050 году?»

Система работает под управлением нейросети, разработанной креативным агентством Instinct BBDO.

Отмечается, что алгоритм для анализа запросов и выдачи прогнозов тренировался на информации из сотен тысяч источников, в том числе научно-популярных книг и журналов, специализированных СМИ и блогов.

Также использовались данные интерактивного проекта «Лаборатории Касперского» «Земля-2050». В нем рассказывается о том, каким видят будущее и его кибербезопасность ученые и пользователи интернета из разных стран мира.

Любой желающий может следить за круглосуточной трансляцией с билборда, а также задать свой вопрос о будущем на сайте проекта.

«Мы создали платформу Safer Tomorrow, чтобы все интересующиеся могли узнать, как будет меняться мир, и смотреть в будущее с большей уверенностью», — отметил руководитель отдела стратегического маркетинга «Лаборатории Касперского» Олег Гудилин.

После 25 февраля билборд, сделанный из перерабатываемых материалов, будет демонтирован.

Фото на обложке: Pavel Chagochkin / Shutterstock