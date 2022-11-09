Крупнейшая криптобиржа Binance купит активы своего конкурента FTX

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance собирается купить все активы своего конкурента FTX за пределами США, пишет MarketWatch.

Основатель и руководитель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что FTX обратилась за помощью в связи с дефицитом ликвидности. Условия будущей сделки не раскрываются. Binance в ближайшее время проведет due diligence (независимую оценку) компании FTX, анонсировал Чанпэн Чжао.

Глава FTX Сэм Банкман-Фрид подтвердил планы по сделке, указав, что речь идет об активах за пределами США.

По данным Bloomberg Billionaires Index, из $15,6 млрд состояния Сэма Банкмана-Фрида на долю FTX приходится $6,22 млрд.

Некоторые эксперты полагают, что сделка свидетельствует о серьезных рисках в сфере DeFi. По словам соучредителя Flux Дэниела Келлера, сосредотачивать будущее DeFi в руках двух ключевых игроков — опасно. Такие тенденции могут привести к откату до исходной точки устаревшей централизованной финансовой системы, считает Келлер.

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