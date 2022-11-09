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Крупнейшая криптобиржа Binance купит активы своего конкурента FTX

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance собирается купить все активы своего конкурента FTX за пределами США, пишет MarketWatch.

Крупнейшая криптобиржа Binance купит активы своего конкурента FTX

Основатель и руководитель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что FTX обратилась за помощью в связи с дефицитом ликвидности. Условия будущей сделки не раскрываются. Binance в ближайшее время проведет due diligence (независимую оценку) компании FTX, анонсировал Чанпэн Чжао.

Глава FTX Сэм Банкман-Фрид подтвердил планы по сделке, указав, что речь идет об активах за пределами США.

По данным Bloomberg Billionaires Index, из $15,6 млрд состояния Сэма Банкмана-Фрида на долю FTX приходится $6,22 млрд.

Некоторые эксперты полагают, что сделка свидетельствует о серьезных рисках в сфере DeFi. По словам соучредителя Flux Дэниела Келлера, сосредотачивать будущее DeFi в руках двух ключевых игроков — опасно. Такие тенденции могут привести к откату до исходной точки устаревшей централизованной финансовой системы, считает Келлер.

Фото на обложке: Unsplash

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