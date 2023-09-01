Инкубатор Binance Labs запустил инвестиционное сообщество Web3 ColLabs

Инкубатор Binance Labs представил новый проект под названием Web3 ColLabs. Согласно официальному анонсу, это сообщество инвесторов в Web3-стартапы, вступить в которое можно только по приглашению.
Инкубатор Binance Labs под крылом криптобиржи Binance анонсировал запуск инвестиционного сообщества Web3 ColLabs. Соответствующая запись появилась в официальном блоге компании. По словам Binance Labs, участники Web3 ColLabs смогут получить доступ к портфельным компаниям инкубатора, а также «открыть для себя новые возможности для совершения сделок».
Присоединиться к сообществу Web3 ColLabs можно только по приглашению от одного из действующих участников. В каком формате будут проходить встречи клуба, Binance Labs не рассказывает, однако известно, что членство в нем будет давать доступ к различным мероприятиям, инкубационным программам и консультациям со специалистами отдела инвестиций и исследований криптобиржи.
Помимо этого, участники сообщества смогут общаться в закрытом Telegram-чате и получать регулярную рассылку с советами и ответы на интересующие вопросы.
Фото на обложке: Vadim Artyukhin /
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