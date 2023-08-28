Криптобиржа Binance рассматривает варианты ухода с российского рынка

Криптобиржа Binance может полностью покинуть Россию. Компания решила переосмыслить свою работу на «некогда важном рынке». Несколько дней назад Binance ввела в отношении россиян ограничения на торги любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассматривает варианты ухода с российского рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», – сообщили газете в Binance. Других деталей возможного ухода Binance из России представитель компании не привел.

26 августа Binance ввела ограничения для россиян, прошедших верификацию KYC, на торги любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P. Этот инструмент позволяет переводить средства за границу, поэтому стал востребован в РФ на фоне отключения банков от SWIFT.

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