Binance запретила россиянам продажу и покупку валюты через p2p

Одна из крупнейших криптобирж Binance ограничила покупку и продажу евро и долларов через свой p2p-сервис для россиян. Об этом представители компании сообщили изданию Forbes и добавили, что такое решение связано с действием десятого пакета антироссийских санкций.
Запрет относится не только к гражданам России, но и лицам, проживающим на территории страны. Также в числе ограничения — запрет для европейских граждан приобретать и продавать российскую валюту через p2p.
Сервисы p2p пользуются популярностью среди россиян с 2022 года. Инструмент позволяет переводить средства за границу, поэтому стал востребован в РФ на фоне отключения банков от SWIFT. С помощью p2p можно отправить деньги с одного криптокошелька на другой, а также приобрести криптовалюту.
В апреле 2022 года Binance ввела лимит для россиян на хранение средств на своих криптокошельках в €10 тыс. При этом восьмой пакет санкций ЕС наложил полный запрет для граждан РФ на использование европейских криптокошельков. Однако Binance не лишала россиян такой возможности.
Фото на обложке: salarko /
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