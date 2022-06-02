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DST Global Юрия Мильнера вложился в венчурный фонд криптобиржи Binance

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

DST Global стал инвестором венчурного фонда криптобиржи Binance. Binance Labs собирается инвестировать в стартапы web3, ориентированные на криптовалюты, NFT и децентрализованные проекты.

DST Global Юрия Мильнера вложился в венчурный фонд криптобиржи Binance

Крупнейшая криптобиржа в мире объявила о запуске собственного венчурного фонда Binance Labs. Об этом пишет CNBC.

Фонд будет инвестировать в стартапы, которые разрабатывают решения для криптовалют, NFT и децентрализованных проектов. Финансироваться будут стартапы на разных стадиях развития.

Binance Labs привлек $500 млн от нескольких инвесторов, в числе которых DST Global Юрия Мильнера.

Ранее Binance Labs вложился в сингапурский стартап Terraform Labs, который развивает стейблкойн Terra. Также фонд собирается инвестировать $500 млн для поддержки Илона Маска в покупке соцсети Twitter.

Фото на обложке: increation87 / Shutterstock

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