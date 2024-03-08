Binance выпустила парфюм к Международному женскому дню

Крупнейшая криптобиржа Binance, которая в последнее время сталкивается с серьезными проблемами (расследования, увольнения и пр.), к Международному женскому дню решила выпустить парфюм «с ароматом криптовалюты». Цель создания авторской композиции запахов CRYPTO — привлечь женщин к инвестированию в криптовалюты.

Как пахнет криптовалюта? Озон, соль и мох, если «разбирать» новый аромат от Binance CRYPTO, пишет TechCrunch. В ответ на запрос издания маркетинговый отдел биржи сообщает, зачем придумал такую кампанию к празднику:

«Я думаю, цель всего этого — повеселиться, проявить непокорность и попытаться раздвинуть границы, — говорит исполнительный директор Binance Рэйчел Конлан. — Всегда найдутся люди, которые будут недовольны, но мы уверены, что это повод начать дискуссию в нужном направлении, к тому же у нас была полностью женская команда, которая работала над проектом».

В Eau de Binance (альтернативное название аромата) уже упомянутые озон, соль и мох раскрываются за счет «роскошного сочетания» мандарина, ценных пород дерева, амбры и мускуса, что в итоге дает «теплый, мускусно-сладкий и землистый аромат, излучающий изысканность».

Binance выпустила около 100 флаконов духов, которые не поступят в широкую продажу. Женщины смогут попробовать аромат во «всплывающих окнах» (особых мобильных витринах) торгового центра в Бахрейне. Там же будет размещена информация об услугах биржи и ее курсах для начинающих инвесторов Binance Academy.

Задача кампании — привлечь женскую аудиторию на крипторынок. Но эксперты считают, что этот посыл не так легко считывается, а саму кампанию можно воспринимать двояко, ведь использование в рекламе туалетной воды — еще один стереотип о женщинах (якобы их интересуют только гиперфеминизированные вещи — духи, шопинг и пр., и только они могут помочь прекрасному полу преодолеть сексизм в криптосфере).

«В компании твердо уверены, что внимание женщин сделает индустрию лучше, — уверена Конлан. — Чем больше женщин мы привлекаем к профессиональной работе в этой сфере, тем больше продуктов будет разработано с учетом интересов мужчин и женщин».

Фото на обложке: Binance