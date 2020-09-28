Бывший гендиректор Lamoda назначен вице-президентом «AliExpress Россия»

Сооснователь Lamoda и ее бывший гендиректор Буркхард Биндер назначен вице-президентом по развитию fashion-направления «AliExpress Россия». Об этом говорится в сообщении AliExpress.

Его основной задачей станет развитие локального fashion-бизнеса компании.

Буркхард Биндер

«В ближайшее время мы намерены совершить качественный скачок, закрепив в сознании покупателей представление, что AliExpress – лучшее место для покупки качественной и модной одежды», – сообщил Биндер.

Биндер покинул Lamoda в конце июня 2020 года. На тот момент он был последним из четырех сооснователей, кто оставался в руководстве компании. Сообщалось, что он «займется развитием собственного проекта в сфере электронной торговли».

Lamoda основали в 2011 году Флориан Янсен, Буркхард Биндер, Нильс Тонзен и Доминик Пикер. Тонзен и Пикер покинули Lamoda в 2018 году. В апреле 2020 года ушел Янсен.

Компанией «AliExpress Россия» в настоящее время управляют два генеральных директора: глава «AliExpress Россия» Лю Вэй и первый замгендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. Председатель Совета директоров СП AliExpress Россия – гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Фото: пресс-служба «AliExpress Россия»