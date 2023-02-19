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Reuters: Microsoft планирует встроить рекламу в ответы чат-бота в Bing

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Microsoft обсуждает с крупными рекламными агентствами планы монетизации обновленной поисковой системы Bing. В частности, компания может начать размещать рекламные ссылки прямо в ответы AI-бота ChatGPT, интегрированного в работу поисковика.

Reuters: Microsoft планирует встроить рекламу в ответы чат-бота в Bing

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «осведомленные источники». Отмечается, что Microsoft уже тестирует рекламу в Bing. Помимо привычных баннеров на странице коммерческая информация может появиться в ответах чат-бота.

То есть, например, пользователь задает вопрос чат-боту: «Какие лучшие отели в Мексике?». В ответ на это искусственный интеллект может показать рекламу отелей.

Журналист Reuters встретил возможную рекламу в Bing. Пользователь спросил у ИИ о ценах на автомобильные воздушные фильтры, а чат-бот включил в ответ рекламу фильтров, продаваемых онлайн-магазином автозапчастей Parts Geek.

Обновленный Bing, согласно Reuters, может принести огромные рекламные доходы Microsoft. Пока браузер Microsoft Edge, использующий поисковую систему Bing по умолчанию, имеет долю мирового рынка менее 5%, по подсчетам StatCounter.

Фото: Unsplash

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