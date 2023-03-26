Microsoft запрещает использовать Bing для обучения чужих AI-ботов

Microsoft пригрозила сторонним разработчикам закрыть доступ к своему поисковику, если они не прекратят использовать данные поисковой выдачи Bing для обучения собственных AI-ботов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, IT-гигант уже уведомил об этом две неназванные поисковые системы.

Отмечается, что Microsoft лицензировала доступ к данным Bing для ряда поисковых систем, включая DuckDuckGo, Yahoo и You.com. DuckDuckGo использует комбинацию Bing с собственным поисковиком для предоставления результатов поиска, а You.com и Neeva используют Bing для экономии ресурсов, забирая часть данных из поисковой системы Microsoft.

При этом сразу несколько компаний разрабатывают собственные AI-модели. DuckDuckGo представила DuckAssist — AI-помощника для обобщения ответов на поисковые запросы. You.com и Neeva запустили чат-ботов YouChat и NeevaAI.

Microsoft сообщила «по меньшей мере двум клиентам», что использование поискового алгоритма Bing для разработки AI-инструментов нарушает условия соглашения, поэтому оно может быть расторгнуто.

«Мы связались с партнерами, которые не соблюдают требования, поскольку мы продолжаем последователь следовать нашим соглашениям по всем направлениям, — сообщили в Microsoft. — Мы продолжим работать с ними напрямую и предоставлять любую информацию, необходимую для поиска путей продвижения вперед».

Bloomberg отмечает, что в случае прекращения сотрудничества с корпорацией, другим поисковикам будет тяжело найти альтернативу, поскольку Google ограничивает доступ конкурентов к своим данным.