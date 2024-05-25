Система оплаты поездки на МЦД по распознаванию лиц заработала на станциях Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково, как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вход в метро по биометрии заработал на четырех станциях МЦД