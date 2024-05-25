Вход в метро по биометрии заработал на четырех станциях МЦД

Система оплаты поездки на МЦД по распознаванию лиц заработала на станциях Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково, как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В будущем, когда платежный сервис заработает на всех станциях и вокзалах МЦД, им смогут пользоваться до 1 млн пассажиров ежедневно», — цитирует вице-мэра РБК.
Ранее такой способ оплаты проезда был доступен только на станциях метрополитена, МЦК, остановках «Аэроэкспресса» и регулярных речных маршрутах. И он считается самым выгодным из вохможных — 53 рубля.
Заммэра сделал особый акцент на том, что отечественная разработка может похвастать «банковским уровнем защиты», поскольку все данные надежно зашифрованы.
Фото на обложке: Unsplash
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