Петербургский Политех запустил бесплатный онлайн-курс по биомедицинской инженерии

Центр компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) запустил бесплатный онлайн-курс на платформе Coursera , посвященный основам биомедицинской инженерии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе университета.

Язык курса — английский. Преподаватель курса - Кирилл Аристович, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона (UCL), постоянный приглашенный преподаватель ИППТ СПбПУ.

Слушатели курса получат практическую базу для проектирования электронных систем для сбора электрофизиологического сигнала, подключения и программирования микроконтроллера, организации передачи данных между контроллером и ПК, обработки полученного сигнала и управления простым роботом с полученным сигналом в режиме реального времени.

Онлайн-курс содержит 4 основных модуля, рассчитанных на 4 недели:

электроника;

теория управления;

встроенные системы реального времени (Arduino);

программирование высокого уровня и комплексное управление (MATLAB).

Примерное время прохождения курса — 18 часов. При успешном выполнении заданий участники получат соответствующий сертификат.

Регистрация на курс доступна по ссылке.

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