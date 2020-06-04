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Петербургский Политех запустил бесплатный онлайн-курс по биомедицинской инженерии

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Центр компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) запустил бесплатный онлайн-курс на платформе Coursera, посвященный основам биомедицинской инженерии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе университета. 

Петербургский Политех запустил бесплатный онлайн-курс по биомедицинской инженерии

Язык курса — английский. Преподаватель курса - Кирилл Аристович, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона (UCL), постоянный приглашенный преподаватель ИППТ СПбПУ.

Слушатели курса получат практическую базу для проектирования электронных систем для сбора электрофизиологического сигнала, подключения и программирования микроконтроллера, организации передачи данных между контроллером и ПК, обработки полученного сигнала и управления простым роботом с полученным сигналом в режиме реального времени.

Онлайн-курс содержит 4 основных модуля, рассчитанных на 4 недели:

  • электроника;
  • теория управления;
  • встроенные системы реального времени (Arduino);
  • программирование высокого уровня и комплексное управление (MATLAB).

Примерное время прохождения курса — 18 часов. При успешном выполнении заданий участники получат соответствующий сертификат.

Регистрация на курс доступна по ссылке.

Фото: Egorov Artem / Shutterstock

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