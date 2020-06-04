Петербургский Политех запустил бесплатный онлайн-курс по биомедицинской инженерии
Центр компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) запустил бесплатный онлайн-курс на платформе Coursera, посвященный основам биомедицинской инженерии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе университета.
Язык курса — английский. Преподаватель курса - Кирилл Аристович, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона (UCL), постоянный приглашенный преподаватель ИППТ СПбПУ.
Слушатели курса получат практическую базу для проектирования электронных систем для сбора электрофизиологического сигнала, подключения и программирования микроконтроллера, организации передачи данных между контроллером и ПК, обработки полученного сигнала и управления простым роботом с полученным сигналом в режиме реального времени.
Онлайн-курс содержит 4 основных модуля, рассчитанных на 4 недели:
- электроника;
- теория управления;
- встроенные системы реального времени (Arduino);
- программирование высокого уровня и комплексное управление (MATLAB).
Примерное время прохождения курса — 18 часов. При успешном выполнении заданий участники получат соответствующий сертификат.
Регистрация на курс доступна по ссылке.
Фото: Egorov Artem / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА