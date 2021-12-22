Самолет на биотопливе впервые выполнил рейс в России

В России впервые выполнил рейс самолет на биотопливе. Лайнер Airbus A320neo вылетел из аэропорта Тулузы и приземлился в Домодедово. Использование альтернативного топлива позволило сократить выбросы углекислого газа при выполнении рейса на 7%.
Рейс самолета, заправленного альтернативным топливом, выполнила компания S7 Airlines, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Лайнер Airbus A320neo вылетел из аэропорта французской Тулузы и приземлился в подмосковном Домодедово. На рейсе не было пассажиров, уточнили в компании.
Доля альтернативного топлива (SAF – sustainable aviation fuel), на котором лайнер совершил перелет, составляла 10% – это максимальное значение, которого позволили добиться мощности топливной компании в Тулузе. Использование биотоплива позволило сократить выбросы углекислого газа при полете на 7% или 1,7 тонны.
«Это первый в истории рейс российской авиакомпании, выполненный на биотопливе. Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок», – отметила генеральный директор S7 Group Татьяна Филева.
Билеты на самолеты, летающие на биотопливе, будут дороже, уточнила Филева. Однако, в соответствии с новым законом Евросоюза, все самолеты, которые будут выполнять рейсы из аэропортов Европейского Союза, должны будут содержать не менее 2% биотоплива в топливной смеси. Закон вступит в силу в 2025 году.
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Фото на обложке: Stanislav Samoylik /
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