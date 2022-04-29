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Эксперты RecFaces заметили рост спроса на решения по лицевой биометрии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты рынка лицевой биометрии заметили рост спроса на решения в этой сфере. Он вырос кратно в финтехе, в коммерческой и промышленной недвижимости – почти вдвое. Ажиотаж специалисты связали в том числе со стремлением организаций повысить качество обслуживания клиентов.

Эксперты RecFaces заметили рост спроса на решения по лицевой биометрии

О повышении заинтересованности российского бизнеса в решениях в области лицевой биометрии RB рассказали в компании ReFaces, которая разрабатывает биометрические технологии для бизнеса.

В апреле число запросов финтех-бизнеса на решения по лицевой биометрии увеличилось более чем на 120%. Среди производственных компаний спрос вырос на 60%, участников рынка коммерческой недвижимости – на 70%, уровень роста в этом секторе стал рекордным за историю наблюдений.

«Мы имеем возможность наблюдать настоящий бум биометрических решений на российском рынке. По предварительным оценкам, в ближайший год рынок биометрических систем будет активно развиваться и его рост может составить более 50%», – отметила генеральный директор RecFaces Тамара Морозова.

Общий уровень роста спроса на лицевую биометрию в бизнесе составил 80% в апреле текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эксперты RecFaces анализировали собственные клиентские данные.

Фото на обложке: Fractal Pictures / Shutterstock

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