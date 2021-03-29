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Биометрические данные работников российских торговых сетей будут храниться в «облаке» МТС

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Облачные технологии МТС стали использоваться для обработки биометрических данных нескольких тысяч сотрудников крупных торговых сетей. Например, проект распространяется на «М. Видео-Эльдорадо», Hoff, «Аскону» и SPAR, сообщил RB.ru представитель МТС.

Биометрические данные работников российских торговых сетей будут храниться в «облаке» МТС

Инициатива реализуется с помощью соглашения между МТС и компанией Verme разработчиком решений для управления персоналом (Workforce Management, WFM).

Отмечается, что в «облаке» провайдера работают сервисы, связанные с лицевой биометрией и организацией HR-аутсорсинга для компаний-заказчиков Verme из сферы ритейла и производства. На данный момент в «облако» МТС перенесено более 60% ИТ-инфраструктуры партнера.

«В отличии от карточек-идентификаторов, решения биометрии работают быстрее и точнее. При этом для работы с технологией распознавания лиц требуется мощная современная инфраструктура. Мы предоставили компании Verme надежное облачное решение, которое соответствует всем требованиям законодательства по работе с персональными данными», — рассказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Поясняется, что в «облаке» МТС можно хранить и обрабатывать любые виды личной информации согласно закону «О персональных данных». Сервис развернут в собственных дата-центрах МТС.

Лицевая биометрия Verme используется компаниями для соблюдения графика сотрудников, а также автоматизированного учета их рабочего времени. По собственным данным, решения разработчика внедрены в более, чем 30 крупных ритейл-компаниях России.

Verme была основана в 2016 году. Она является резидентом фонда «Сколково», портфельной компанией ФРИИ.

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. По собственным данным, «облака» компании включают более 25 услуг для разных бизнес-задач.

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Фото: sdx15 / Shutterstock

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