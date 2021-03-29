Биометрические данные работников российских торговых сетей будут храниться в «облаке» МТС

Облачные технологии МТС стали использоваться для обработки биометрических данных нескольких тысяч сотрудников крупных торговых сетей. Например, проект распространяется на «М. Видео-Эльдорадо», Hoff, «Аскону» и SPAR, сообщил RB.ru представитель МТС.

Инициатива реализуется с помощью соглашения между МТС и компанией Verme разработчиком решений для управления персоналом (Workforce Management, WFM).

Отмечается, что в «облаке» провайдера работают сервисы, связанные с лицевой биометрией и организацией HR-аутсорсинга для компаний-заказчиков Verme из сферы ритейла и производства. На данный момент в «облако» МТС перенесено более 60% ИТ-инфраструктуры партнера.

«В отличии от карточек-идентификаторов, решения биометрии работают быстрее и точнее. При этом для работы с технологией распознавания лиц требуется мощная современная инфраструктура. Мы предоставили компании Verme надежное облачное решение, которое соответствует всем требованиям законодательства по работе с персональными данными», — рассказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Поясняется, что в «облаке» МТС можно хранить и обрабатывать любые виды личной информации согласно закону «О персональных данных». Сервис развернут в собственных дата-центрах МТС.

Лицевая биометрия Verme используется компаниями для соблюдения графика сотрудников, а также автоматизированного учета их рабочего времени. По собственным данным, решения разработчика внедрены в более, чем 30 крупных ритейл-компаниях России.

Verme была основана в 2016 году. Она является резидентом фонда «Сколково», портфельной компанией ФРИИ.

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. По собственным данным, «облака» компании включают более 25 услуг для разных бизнес-задач.

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Фото: sdx15 / Shutterstock