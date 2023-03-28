Российский стартап Biometriclabs привлек $500 тыс. от бизнес-ангела Алексея Матвейчука. В обмен на инвестиции Матвейчук получил 31% компании. Привлеченные средства компания направит на разработку ПО для мониторинга утечек в трубопроводах.

Бизнес-ангел Алексей Матвейчук вложил $500 тыс. в российский стартап Biometriclabs, который занимается различными проектами, в том числе в области обработки акустических сигналов в промышленности, ЖКХ, транспорте, медицине.

В обмен на инвестиции Матвейчук получил 31% компании, рассказал RB.RU основатель стартапа Алексей Фролов. Оставшаяся доля в 69% осталась у него, уточнил он.

Biometriclabs планирует направить привлеченные средства на разработку ПО для мониторинга утечек в трубопроводах.

Фролов подчеркнул, что основным развитием стартапа занимается его сооснователь Илья Макаров, Фролов является членом совета директоров и отвечает за стратегию развития компании.

Biometriclabs был основан в 2020 году, стартап является резидентом «Сколково». По данным из ЕГРЮЛ, выручка зарегистрированного в Москве ООО «Биометриклабс» в 2021 году составила 2,7 млн рублей при чистом убытке в 2 млн рублей.

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