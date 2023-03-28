Российский стартап Biometriclabs привлек $500 тыс. от бизнес-ангела Алексея Матвейчука. В обмен на инвестиции Матвейчук получил 31% компании. Привлеченные средства компания направит на разработку ПО для мониторинга утечек в трубопроводах.
Бизнес-ангел Алексей Матвейчук вложил $500 тыс. в российский стартап Biometriclabs, который занимается различными проектами, в том числе в области обработки акустических сигналов в промышленности, ЖКХ, транспорте, медицине.
В обмен на инвестиции Матвейчук получил 31% компании, рассказал RB.RU основатель стартапа Алексей Фролов. Оставшаяся доля в 69% осталась у него, уточнил он.
Biometriclabs планирует направить привлеченные средства на разработку ПО для мониторинга утечек в трубопроводах.
Фролов подчеркнул, что основным развитием стартапа занимается его сооснователь Илья Макаров, Фролов является членом совета директоров и отвечает за стратегию развития компании.
Biometriclabs был основан в 2020 году, стартап является резидентом «Сколково». По данным из ЕГРЮЛ, выручка зарегистрированного в Москве ООО «Биометриклабс» в 2021 году составила 2,7 млн рублей при чистом убытке в 2 млн рублей.
Фото на обложке: Kodda /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ресторатор Александр Сысоев инвестировал в дубайский B2B-сервис E-Rockets для работы с клиентами
- 2 Мультиоблачный сервис-менеджер emma Дмитрия Паненкова привлек $6 млн
- 3 Главное из отчета Fuelarts об инвестициях в ArtTech и NFT
- 4 Startech.vc и beeline ventures проведут бизнес-завтрак для стартапов на тему венчурных инвестиций
- 5 В Казани пройдет Российский венчурный форум 2023
ВОЗМОЖНОСТИ
28 марта 2023
29 марта 2023
30 марта 2023