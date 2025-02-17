Московское метро закупит билетные автоматы с биометрией на 4 млрд рублей

До мая 2030 года в московском метро, а также на станциях МЦК и МЦД будет установлено 2 тыс. билетных автоматов, оснащенных камерами для распознавания лиц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Государство потратит на это более 4 млрд рублей.

Согласно карточке контракта, автоматы с биометрией будут использоваться «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет». Терминалы будут работать на операционной системе «Астра Линукс». Реалзацией займется ООО «Банковские и финансовые системы» (БФС).

Всего за пять лет планируется произвести 1,97 тыс. автоматов в трех разных комплектациях. Стоимость самого дешевого составляет 1,2 млн рублей (заказано 800 штук), самого дорогого — 2,6 млн рублей (заказано 1,1 тыс. штук).

13 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов сообщил «РИА Новости», что новые автоматы будут оснащены большими сенсорными экранами и дополнительными сервисами.

Он рассказал, что производство терминалов будет локализовано на площадке «Руднево» в «Технополисе». БФС намерена вложить в модернизацию производства не менее 150 млн рублей. Поставки автоматов планируется начать в 2025 году.

Глава компании-производителя постаматов Utron Константин Мочалов сообщил «Коммерсанту», что обычно цена билетных автоматов варьируется от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, однако это зависит от комплектации. Он добавил, что полностью локализовать производство автоматов из российских комплектующих пока невозможно, поскольку в России не производятся диспенсеры для пластиковых карт.

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