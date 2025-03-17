Forbes: Минцифры запланировало подключить к биометрии весь бизнес за два года

Минцифры планирует подключить к Единой биометрической системе (ЕБС) весь бизнес за два года, пишет Forbes со ссылкой на источники. По их словам, глава министерства Максут Шадаев поделился этими планами с представителями компаний на совещании, где обсуждался проект антимошеннических поправок.

По данным издания, на встрече присутствовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекса», «Мегамаркета», «Авито», Lamoda, «Циана», hh.ru и других участников рынка электронной коммерции. Они высказали опасения по поводу внедрения биометрии, на что Шадаев сказал: «Готовьтесь к тому, что через пару лет у всего бизнеса будет встроенный ЕБС», — рассказал один из собеседников.

Зачем это нужно? В Минцифры считают, что внедрение ЕБС позволит сократить число краж пользовательских данных. Бизнес выступает против применения биометрии для идентификации, так как эта система слишком дорогая и не решает сути проблемы, заявил Forbes представитель крупной онлайн-платформы. Он уточнил, что большинство обманутых пользователей отдают данные мошенникам добровольно.

Шадаев, в свою очередь, пообещал снизить тарифы на применение ЕБС до «приемлемых», добавил один из собеседников. В Минцифры Forbes заявили, что биометрическая система не будет использоваться в бизнесе повсеместно — пока что планируется реализовать вариант, при котором пользователи маркетплейсов и классифайдов смогут применять биометрию как второй фактор защиты аккаунтов.

Законопроект по борьбе с мошенничеством был внесен в Госдуму 15 февраля. Помимо идентификации по биометрии, он предусматривает и другие меры, например, запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи.

В марте «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито» попросили правительство доработать документ. В компаниях считают, что в текущей редакции законопроект может вызвать существенные денежные расходы и привести к росту тарифов для продавцов.

Фото на обложке: Максим Григорьев / Росконгресс