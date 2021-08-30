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Предприниматель Армен Гулинян стал совладельцем health-tech компании Bioniq

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский предприниматель Армен Гулинян вошел в капитал международной health-tech компании с российскими корнями Bioniq с долей 5%. Он стал членом совета директоров и займет должность вице-президента по развитию.

Предприниматель Армен Гулинян стал совладельцем health-tech компании Bioniq

О новом акционере в составе Bioniq Healt Tech Solutions – головной компании Bioniq со штаб-квартирой в Лондоне, RB.ru сообщили в компании. Там уточнили, что доля Армена в фирме составит 5%. Другими подробностями в Bioniq не поделились.

Армен Гулинян вошел в состав совета директоров и будет работать в компании на должности вице-президента по развитию, отвечая за маркетинг, продуктовую стратегию и разработку.

«Bioniq – одна из тех компаний, которые очень хорошо чувствуют потребности своих клиентов и создают действительно качественные решения. С первых дней существования стартапа я являюсь его постоянным клиентом, что позволяет на себе оценить все преимущества продуктов», – отметил Армен Гулинян. 

Гулинян является основателем российской системы цифровой дистрибуции лицензионного видеоконтента Pladform, которая с 2016 года наряду с видеохостингом Rutube входят в «Руформ». После выхода из компании в конце 2018 года Гулинян стал владельцем DSP-решения hyperad.tech, ориентированного на полноэкранную видеорекламу в мобильных приложениях. В числе кейсов Гулиняна также запуск дизайн-студии Бюро Пирогова совместно с предпринимателем Василием Пироговым

«С самого начала основания Армен поддерживал нас и принимал активное участие в развитии bioniq. Он является одним из самых первых наших клиентов, поэтому его приход в команду является важным этапом не только для компании, но и для меня лично. Теперь у Армена появится возможность улучшать bioniq – в том числе, и изнутри», – подчеркнул CEO Bioniq Вадим Федотов.

Bioniq предоставляет своим клиентам персональные решения для поддержания здоровья по подписке – комплекс витаминов, программу питания и тренировок, рекомендации врачей. Также у компании есть собственная линейка витаминных комлексов.

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Bioniq Health Tech Solutions основана в 2019 году Вадимом Федотовым. Штаб-квартира находится в Лондоне. Согласно данным Crunchbase, первые инвестиции компания привлекла в 2020 году. Общий объем привлеченных средств составляет $14,6 млн.

Фото: Shutterstock.com

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