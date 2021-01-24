Bioniq и UFC разработают линейку продуктов для здорового питания россиян

В первом квартале 2021 года health-tech компания bioniq и спортивная организация Ultimate Fighting Championship планируют представить совместную линейку продуктов для здорового питания с учетом потребностей населения России. Об этом RB.ru рассказал представитель bioniq.

По заявлению компаний, состав продуктов будет разработан с учетом опыта UFC в области питания спортсменов и данных bioniq о дефицитах, характерных жителей России. Последние были получены в ходе обследования клиентов bioniq.

Отмечается, что еще одной особенностью продуктов станет использование в них горохового протеина, который подойдет вегетарианцам и веганам.

Также в рамках сотрудничества компании намерены разработать и запустить совместную программу комплексного медицинского обследования. Чекап будет рассчитан как на профессиональных спортсменов, так и на обычных людей, ведущих активный образ жизни. При разработке медпрограммы компании учтут особенности и риски, связанные со спортивными нагрузками.

«Партнерство с глобальным инновационным лидером в спорте вдохновляет bioniq на поиск новых подходов к здоровью — как спортсменов, так и всех активных людей», — комментирует основатель bioniq Вадим Федотов.

Bioniq — компания, развивающаяся в области научно-обоснованных решений по управлению здоровьем. Стартап создал цифровую платформу, которая агрегирует и анализирует в динамике данные анализов крови, генетических тестов и тестов микробиоты с использованием ИИ.

UFC — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам. Также компания развивает премиальный спортивный бренд и является игроком на рынке платных трансляций Pay-Per-View.

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