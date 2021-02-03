Фитнес и медтех объединились: bioniq запустил программы здоровья в World Class

health-tech компания bioniq и фитнес-клубы World Class объявили о партнерстве. Теперь продукты и чекап-программы bioniq будут представлены в клубах сети. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе bioniq.

Отмечается, что благодаря объединению, спортсмены World Class смогут мониторить состояние своего организма, корректировать спортивную программу, а также программу питания.

«Наши клиенты получат еще один эффективный инструмент управления своим здоровьем, и это отличная инициатива», — комментирует гендиректор World Class Николай Прянишников.

Так, клиенты сети фитнес-клубов получили несколько новых продуктов:

bioniq Life Test — чекап по 50 параметрам крови;

bioniq Life подписка — чекап по 50 параметрам крови и комплекс микронутриентов;

bioniq Balance Test — чекап по 28 параметрам крови;

bioniq Balance подписка — чекап по 28 параметрам крови и комплекс микронутриентов.

Чекап-программы представляют собой обследования, основанные на биохимическом анализе крови. При этом предлагаемые комплексы витаминов будут индивидуальными. Они создаются исходя из полученных результатов анализов, пояснили в bioniq.

Также в рамках партнерства запланирован ряд совместных мероприятий, направленных на оптимизацию тренировочного процесса. По заявлению компаний, спортсменам предложат индивидуальные программы сервиса, подбором которых будут заниматься врачи bioniq.

Bioniq — это международная health-tech компания, специализирующаяся на биохакинге и научно-обоснованных решениях по персонализированному управлению здоровьем. При помощи ИИ платформа компании мониторит и предлагает продукты для улучшения состояния здоровья пользователей.

По собственным данным, база стартапа включает более 2 млн биохимических параметров, полученных у 12 тысяч человек несколько раз на протяжении 8 лет.

World Class — крупная российская фитнес-сеть, основанная в 1993 году. В нее входят 50 собственных и 52 франчайзинговых клуба в 36 городах и 6 странах мира: России, Казахстане, Грузии, Киргизии, Турции и Монако.

Фото: World Class