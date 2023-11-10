В Голливуде снимут биографический фильм об Илоне Маске

В Голливуде снимут биографический фильм об основателе SpaceX и самом состоятельном человеке планеты Илоне Маске. Режиссером байопика выступит номинант на премию «Оскар» Даррен Аронофски, известный прежде всего работой над фильмами «Черный лебедь», «Реквием по мечте» и «Рестлер».
Киностудия А24 и режиссер Даррен Аронофски начали работу над биографическим фильмом об Илоне Маске. Об этом сообщила газета Variety.
В основу фильма о самом состоятельном человеке планеты ляжет печатная биография под авторством Уолтера Айзексона. Universal сняла по книге писателя байопик об основателе Apple Стиве Джобсе.
Предварительная дата релиза, актерский состав, а также название фильма об Илон Маске пока неизвестны.
Даррен Аронофски за свою режиссерскую карьеру снял не один десяток фильмов, большинство из них были номинированы на престижные кинонаграды. За режиссуру над «Черным лебедем» Аронофски удостоился номинации на высшую награду – кинопремию «Оскар».
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
- 2 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
- 3 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
- 4 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
- 5 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
ВОЗМОЖНОСТИ
12 ноября 2023
12 ноября 2023