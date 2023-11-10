В Голливуде снимут биографический фильм об Илоне Маске

В Голливуде снимут биографический фильм об основателе SpaceX и самом состоятельном человеке планеты Илоне Маске. Режиссером байопика выступит номинант на премию «Оскар» Даррен Аронофски, известный прежде всего работой над фильмами «Черный лебедь», «Реквием по мечте» и «Рестлер».

Киностудия А24 и режиссер Даррен Аронофски начали работу над биографическим фильмом об Илоне Маске. Об этом сообщила газета Variety.

В основу фильма о самом состоятельном человеке планеты ляжет печатная биография под авторством Уолтера Айзексона. Universal сняла по книге писателя байопик об основателе Apple Стиве Джобсе.

Предварительная дата релиза, актерский состав, а также название фильма об Илон Маске пока неизвестны.

Даррен Аронофски за свою режиссерскую карьеру снял не один десяток фильмов, большинство из них были номинированы на престижные кинонаграды. За режиссуру над «Черным лебедем» Аронофски удостоился номинации на высшую награду – кинопремию «Оскар».

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock