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«Московский акселератор» запускает поиск проектов для фармакологических, биотехнологических и медицинских стартапов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Московский инновационный кластер и Агентство инноваций города Москвы ищут стартапы из сферы медицинских, фармакологических и биотехнологий, которые хотят участвовать в «Московском акселераторе». Программа позволит получить поддержку города и корпораций. Генеральными партнерами являются ГК «ХимРар» и компания «Инвитро».

«Московский акселератор» запускает поиск проектов для фармакологических, биотехнологических и медицинских стартапов

Программа акселератора рассчитана на поиск и развитие проектов в области:

  • Прорывные биомишени и фармтехнологии;
  • Цифровизация лабораторий и контроль динамики здоровья человека;
  • Лабораторная диагностика.

Требования к участникам акселератора:

  • Проекты от стадии готового MVP до готовых продуктов стадии масштабирования;
  • Команда, которая умеет создавать технологии и управлять бизнесом;
  • Наличие юридического лица в России;
  • Основатели готовы лично принять участие в программе.

Финалисты программы смогут показать свои проекты глобальному инновационному сообществу на Demo Day в Москве и получат возможность пилотирования своих решений на корпоративных и городских площадках.


Заявку на участие можно подать до 27 мая на сайте акселератора. 

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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