«Московский акселератор» запускает поиск проектов для фармакологических, биотехнологических и медицинских стартапов
Московский инновационный кластер и Агентство инноваций города Москвы ищут стартапы из сферы медицинских, фармакологических и биотехнологий, которые хотят участвовать в «Московском акселераторе». Программа позволит получить поддержку города и корпораций. Генеральными партнерами являются ГК «ХимРар» и компания «Инвитро».
Программа акселератора рассчитана на поиск и развитие проектов в области:
- Прорывные биомишени и фармтехнологии;
- Цифровизация лабораторий и контроль динамики здоровья человека;
- Лабораторная диагностика.
Требования к участникам акселератора:
- Проекты от стадии готового MVP до готовых продуктов стадии масштабирования;
- Команда, которая умеет создавать технологии и управлять бизнесом;
- Наличие юридического лица в России;
- Основатели готовы лично принять участие в программе.
Финалисты программы смогут показать свои проекты глобальному инновационному сообществу на Demo Day в Москве и получат возможность пилотирования своих решений на корпоративных и городских площадках.
Заявку на участие можно подать до 27 мая на сайте акселератора.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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