«Московский акселератор» запускает поиск проектов для фармакологических, биотехнологических и медицинских стартапов

Московский инновационный кластер и Агентство инноваций города Москвы ищут стартапы из сферы медицинских, фармакологических и биотехнологий, которые хотят участвовать в «Московском акселераторе». Программа позволит получить поддержку города и корпораций. Генеральными партнерами являются ГК «ХимРар» и компания «Инвитро».

Программа акселератора рассчитана на поиск и развитие проектов в области:

Прорывные биомишени и фармтехнологии;

Цифровизация лабораторий и контроль динамики здоровья человека;

Лабораторная диагностика.

Требования к участникам акселератора:

Проекты от стадии готового MVP до готовых продуктов стадии масштабирования;

Команда, которая умеет создавать технологии и управлять бизнесом;

Наличие юридического лица в России;

Основатели готовы лично принять участие в программе.

Финалисты программы смогут показать свои проекты глобальному инновационному сообществу на Demo Day в Москве и получат возможность пилотирования своих решений на корпоративных и городских площадках.

Заявку на участие можно подать до 27 мая на сайте акселератора.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock