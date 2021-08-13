Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций в ходе предпосевного раунда финансирования от синдиката ангелов АО «Полюс времени». Об этом RB.ru сообщил главный операционный директор компании Всеволод Грувман.

Привлеченные средства стартап потратит на инкорпорацию в Восточной Европе, завершение исследовательских работ и подготовку к привлечению международных инвестиций.

Biovolf занимается разработкой технологий для автоматизации сельского хозяйства. Флагманский продукт компании – биореакторы для выращивания нейстонового растения Wolffia sp. Вольфия содержит столько же белков, сколько и соевые бобы, но по биопродуктивности в 25 раз превосходит сою.

Компания Biovolf основана в 2021 году, ее учредителем и генеральным директором является Илья Параушкин.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash