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Немецкий производитель сандалий Birkenstock вышел на биржу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкий производитель сандалий Birkenstock вышел на биржу. Компания успешно провела IPO на NYSE и получила оценку в $8,6 млрд. На старте торгов акции Birkenstock стоили $46, но в первый же день падали на 12%.

Немецкий производитель сандалий Birkenstock вышел на биржу

Производитель сандалий Birkenstock провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания получила оценку в $8,64 млрд, сообщает CNBC. В ходе IPO Birkenstock продала 10,7 млн акций и привлекла $495 млн. 

В первый же день торгов акции Birkenstock резко упали. На открытии ценные бумаги компании торговались по $46 за штуку, но к 22:00 мск подешевели на 11,5% до $40,8. Рыночная капитализация Birkenstock снизилась со стартовых $8,6 млрд до $7,5 млрд.

В 2021 году инвестиционная фирма L Catterton купила 70%-ную долю в Birkenstock у братьев Алекса и Кристиана Биркенштоков. На момент сделки компания оценивалась в $4,8 млрд.

По итогам 2020 финансового года объем продаж Birkenstock составил $771 млн.

Фото на обложке: Josh Forden / Shutterstock

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