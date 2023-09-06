Упорство профсоюзов привело к банкротству второго по численности населения города Англии. Власти Бирмингема заявили о банкротстве из-за неспособности выполнять финансовые обязательства перед женщинами, которым недоплачивают за исполнение ими своих трудовых обязанностей.
Власти английского города Бирмингем подали заявление о банкротстве. Об этом сообщил на своем сайте городской совет Бирмингема.
Со вторника 5 сентября город будет выполнять только обязательства по социальному обеспечению населения.
К банкротству Бирмингема привели иски от профсоюзов, которые обвиняли власти в заниженных по отношению к мужчинам зарплатах женщинам, которые в большинстве занимаются исключительно женскими профессиями. Среди таких профессий горсовет Бирмингема отметил сиделок и помощников преподавателей.
Бирмингем выплачивал истцам компенсации в течение последних десяти лет, обязательства города перед ними растут на сумму до 14 млн фунтов в месяц. Объем долга Бирмингема перед истцами достиг 760 млн фунтов, которых у города нет.
Бирмингем является вторым по численности населения после Лондона городом в Англии. По данным на 2019 год, в нем проживают 1,14 млн человек.
Фото на обложке: trabantos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Великобритания запускает новую бизнес-визу. Кому она подойдет и как ее получить?
- 2 Почему Великобритания — по-прежнему идеальное место для создания и развития стартапа?
- 3 Бизнес-релокация в Великобританию: особенности предпринимательства в Лондоне
- 4 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
- 5 Окна возможностей в Британии: как выйти на зарубежный рынок в период карантина
ВОЗМОЖНОСТИ
08 сентября 2023
09 сентября 2023
10 сентября 2023