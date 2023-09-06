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Упорство профсоюзов привело к банкротству второго по численности населения города Англии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Упорство профсоюзов привело к банкротству второго по численности населения города Англии. Власти Бирмингема заявили о банкротстве из-за неспособности выполнять финансовые обязательства перед женщинами, которым недоплачивают за исполнение ими своих трудовых обязанностей.

Упорство профсоюзов привело к банкротству второго по численности населения города Англии

Власти английского города Бирмингем подали заявление о банкротстве. Об этом сообщил на своем сайте городской совет Бирмингема.

Со вторника 5 сентября город будет выполнять только обязательства по социальному обеспечению населения.

К банкротству Бирмингема привели иски от профсоюзов, которые обвиняли власти в заниженных по отношению к мужчинам зарплатах женщинам, которые в большинстве занимаются исключительно женскими профессиями. Среди таких профессий горсовет Бирмингема отметил сиделок и помощников преподавателей.

Бирмингем выплачивал истцам компенсации в течение последних десяти лет, обязательства города перед ними растут на сумму до 14 млн фунтов в месяц. Объем долга Бирмингема перед истцами достиг 760 млн фунтов, которых у города нет.

Бирмингем является вторым по численности населения после Лондона городом в Англии. По данным на 2019 год, в нем проживают 1,14 млн человек.

Фото на обложке: trabantos / Shutterstock

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