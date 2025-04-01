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«Альфа-Банк» запустил автоматизированную биржу перевозки авто и техники для бизнеса

Новости
Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Альфа-Банк» и «Альфа-Лизинг» представили новое решение для бизнеса — автоматизированную биржу перевозки автомобилей и спецтехники. Теперь клиенты банка могут быстро и удобно организовать доставку транспортных средств и оборудования в любую точку России через единую цифровую платформу с проверенными перевозчиками. Это первое в стране комплексное решение такого рода от банковской группы.

«Альфа-Банк» запустил автоматизированную биржу перевозки авто и техники для бизнеса
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Какая была проблема. Ранее организация перевозки автомобилей или спецтехники между регионами требовала значительных временных затрат. Клиентам приходилось вручную искать перевозчиков, сравнивать цены и условия, что часто приводило к задержкам и дополнительным расходам. Особенно остро эта проблема ощущалась у строительных компаний, производственных предприятий и дилеров автотехники.

Как решили. «Альфа-Банк» разработал автоматизированную биржу, которая значительно упрощает процесс перевозки. Клиенту достаточно оставить заявку на платформе, после чего система сама собирает предложения от проверенных перевозчиков и предлагает оптимальный вариант по цене и срокам.

«Мы создаем сервис, который решает реальные проблемы бизнеса. Если клиенту из Москвы понравился автомобиль в Иркутске или краснодарскому предпринимателю срочно нужен кран из Ленинградской области — теперь это не проблема. Наша биржа автоматически собирает предложения от надежных перевозчиков и помогает выбрать лучший вариант», — комментирует Мария Киселева, руководитель проектов развития эффективности микро- и малого бизнеса «Альфа-Банка».

Для кого это актуально:

  • Клиенты, планирующие покупку автомобиля в другом регионе.
  • Строительные компании, нуждающиеся в регулярной перевозке спецтехники.
  • Производственные предприятия, которым требуется доставка оборудования.
  • Дилеры автомобилей и спецтехники.

Результаты первых месяцев работы:

  • Скорость обработки заявок сократилась с 24,7 до 17,5 часов.
  • Количество ежемесячных доставок выросло с 5 до 14 (+180%).
  • Число проверенных партнеров-перевозчиков увеличилось с 9 до 27.
  • Количество ценовых предложений на одну заявку выросло с 1,4 до 2,7.

К концу второго квартала 2025 года сервис будет полностью интегрирован в экосистему «Альфа-Банка». «Наше решение уже работает в продуктивной среде на клиентах лизинга, и мы активно расширяем его возможности. В планах — интеграция сервиса с автокредитованием, кредитами на оборудование и технику, а также оптимизация внутренних перевозок», — добавляет Ирина Аграновская, директор по развитию цифровых сервисов и продуктов ГК «Альфа-Лизинг».

Фото на обложке: car transportation / Unsplash

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