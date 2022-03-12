Минпромторг РФ запустил «Биржу импортозамещения»

Минпромторг России совместно с «Газпромбаном» и «Агентством по технологическому развитию» запустил новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения».

«В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию» было принято решение создать портал, который был связывал заказчиков и исполнителей напрямую.

Поскольку сервис реализован на Электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), то уже сейчас там можно найти достаточно много ранее зарегистрированных отечественных поставщиков, готовых предоставить альтернативы западным товарам и услугам.

Заказчик на портале может:

Публиковать ценовые запросы на конкретные позиции,

Указывать условия закупки во вкладке «Требования заказчика»,

Выбирать подходящего поставщика (в том числе приглашать конкретных поставщиков к участию в конкурсе, если они зарегистрированы на портале),

И заключать договор.

Поставщик на портале может:

Отвечать за ценовые запросы заказчиков (просто так разместить информацию о своих товарах и ценах не получится),

Отслеживать новые ценовые запросы в автоматическом режиме,

Предлагать аналоги западных товаров,

Прикладывать к своим ответам необходимые документы,

Подтверждать заказы и заключать договор без дополнительных затрат, согласований и посредников.

Каталог предложений на «Бирже импортозамещения» разделен на два блока:

Санкционные товары.

Импортозамещающая продукция.

Среди преимуществ решения создатели особо отмечают:

широкую базу поставщиков,

возможность за счет технологичного решения уменьшить трудозатраты поставщиков,

дополнительные финансовые сервисы (банковская гарантия, факторинг, лизинг),

автоматическую рассылку приглашений к торгам,

проверку поставщиков и товаров на соответствие требованиям заказчика,

развитую экосистему цифровых продуктов,

и работу напрямую без посредников и проволочек.

«Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения», — говорится в сообщении Минпромторга в Telegram.

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