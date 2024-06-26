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Предприниматель из Подмосковья регистрирует торговый знак «Санкционка»

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Роспатент получил заявку из Московской области на регистрацию товарного знака «Санкционка» для, предположительно, будущего магазина. Что будут продавать в торговой точке, пока не известно. Согласится ли государство узаконить такой бренд? Мнения экспертов разделились.

Предприниматель из Подмосковья регистрирует торговый знак «Санкционка»
  1. Новости

Предприниматель из Подмосковья Владислав Смирнов, занимающийся розничной торговлей, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Санкционка». Под этим названием бизнесмен из Раменского собирается вести торговую деятельности. На необычную заявку обратил внимание Telegram-канал «Бюро названий».

Предриниматель просит открыть для его товарного знака перечень возможностей по 35 классу МКТУ. Вероятно, под брендом «Санкционка» может быть открыт как офлайн-, так и онлайн-магазин.

«Название "Санкционка" для магазина, вообще говоря, интересное: запретный плод сладок. Другое дело, одобрит ли Роспатент такой креатив», — удивился планам бизнесмена творческий директор «Бюро названий» и ведущий одноименного Telegram-канала Вадим Дунаев.

По мнению эксперта, патентное ведомство может отказать в регистрации товарного знака, если название является общеупотребительным термином или противоречит общественным интересам.

«Теоретически против "Санкционки" могут сработать оба этих критерия», — говорит Дунаев.

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По названию сложно понять, идет ли речь о продаже товаров, запрещенных для ввоза в РФ из недружественных стран самими этими странами, или речь идет о «запретном плоде», например, сыре, ввоз которого из ЕС ограничили законом в самой России.

А вот руководитель компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская полагает, что название вполне удачное и может быть одобрено.

«Раньше была "Комиссионка", теперь будет "Санкционка"», — заявляет эксперт. Донская считает, что Роспатент не будет против такого товарного знака, так как заподозрить нарушения по одному слова невозможно.

Фото на обложке: Mike Workman / Shutterstock

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