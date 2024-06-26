Предприниматель из Подмосковья регистрирует торговый знак «Санкционка»

Роспатент получил заявку из Московской области на регистрацию товарного знака «Санкционка» для, предположительно, будущего магазина. Что будут продавать в торговой точке, пока не известно. Согласится ли государство узаконить такой бренд? Мнения экспертов разделились.
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Предприниматель из Подмосковья Владислав Смирнов, занимающийся розничной торговлей, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Санкционка». Под этим названием бизнесмен из Раменского собирается вести торговую деятельности. На необычную заявку обратил внимание Telegram-канал «Бюро названий».
Предриниматель просит открыть для его товарного знака перечень возможностей по 35 классу МКТУ. Вероятно, под брендом «Санкционка» может быть открыт как офлайн-, так и онлайн-магазин.
«Название "Санкционка" для магазина, вообще говоря, интересное: запретный плод сладок. Другое дело, одобрит ли Роспатент такой креатив», — удивился планам бизнесмена творческий директор «Бюро названий» и ведущий одноименного Telegram-канала Вадим Дунаев.
По мнению эксперта, патентное ведомство может отказать в регистрации товарного знака, если название является общеупотребительным термином или противоречит общественным интересам.
«Теоретически против "Санкционки" могут сработать оба этих критерия», — говорит Дунаев.
По названию сложно понять, идет ли речь о продаже товаров, запрещенных для ввоза в РФ из недружественных стран самими этими странами, или речь идет о «запретном плоде», например, сыре, ввоз которого из ЕС ограничили законом в самой России.
А вот руководитель компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская полагает, что название вполне удачное и может быть одобрено.
«Раньше была "Комиссионка", теперь будет "Санкционка"», — заявляет эксперт. Донская считает, что Роспатент не будет против такого товарного знака, так как заподозрить нарушения по одному слова невозможно.
Фото на обложке: Mike Workman /
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