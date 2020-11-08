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Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила $15 тысяч

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Курс одной из самых популярных криптовалют — биткоина — поднялся выше $15 тысяч впервые с 2018 года. Это следует из данных криптовалютной биржи Binance.

Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила $15 тысяч

На 19.59 (мск) стоимость криптовалюты за сутки выросла на 8,02% — до $15150. 

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.00 (мск) биткоин дорожает на 9,12% — до $15160.

Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила уровень в $15 тысяч.

«Биткоин пробил $15 тысяч на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара. Скорость роста, конечно, впечатляет, но покупать на текущих уровнях я бы не советовал. В случае коррекции на рынках акций биткоин тоже должен упасть, а уровни поддержки остались существенно ниже», — сообщает независимый эксперт Мансур Гусейнов.

31 октября курс биткоина превысил отметку в $14 тысяч. 

По данным портала Tradingview, уровень прироста стоимости биткоина за год превышает 60%.

Фото: Mc_Cloud / Shutterstock

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