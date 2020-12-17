Стоимость биткоина впервые превысила $20 тысяч

16 декабря 2020 года курс биткоина впервые в истории превысил планку в $20 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сразу нескольких крупных криптобирж, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.

На 18:30 (мск), по данным Binance, курс криптовалюты вырос на 6,20% за последние 24 часа. Стоимость биткоина составила $20,6 тысяч.

За последние три месяца криптовалюта выросла более чем на 100%, сообщает РБК Крипто.

Отмечается, что на рост курса могли повлиять сообщения об инвестициях в биткоин. Так, за последнюю неделю две крупные компании сообщили о сделках. Инвестфонд Ruffer с активами в размере $27 млрд объявил о вложении $15 млн в биткоин. Также американская компания MassMutual, владеющая фондом на $235 млн, приобрела 5470 биткоинов на $100 млн.



В прошлый раз исторический максимум цены биткоина был зафиксирован в конце ноябре этого года. Тогда курс вырос до $19,5 тысяч. По данным Bloomberg, эксперты ожидают дальнейшего роста показателя вплоть до $22 тысяч.

Рекорд ноября был установлен впервые с декабря 2017 года, когда криптовалюта стоила $19,79 тысяч. После пика в конце 2017 года началось значительное падение цены биткоина — до 70%. Устойчивый рост курса возобновился только в конце 2019 года.

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