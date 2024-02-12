Курс биткоина на бирже Binance превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Предыдущий максимум был достигнут в январе при запуске биткоин-ETF – тогда котировки первой криптовалюты приближались к $49 тыс.

Курс биткоина на бирже Binance превысил $50 тыс. впервые с 2021 года