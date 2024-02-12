Курс биткоина на бирже Binance превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Предыдущий максимум был достигнут в январе при запуске биткоин-ETF – тогда котировки первой криптовалюты приближались к $49 тыс.
При открытии торгов на бирже Binance в США котировки первой криптовалюты превысили $50 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки.
К моменту публикации материала рост курса биткоина замедлился до 3,5%, первая криптовалюта торгуется на уровне $49,9 тыс.
12 февраля стоимость биткоина обновила максимум конца 2021 года, когда стоимость первой криптовалюты начала падать после бурного роста и достижения исторического максимума.
Последнего максимума биткоин достигал в январе 2024 года, когда был запущен первый в мире биржевой фонд на биткоин.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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