Банкоматы для конвертации биткоина в наличные начали устанавливать в Сальвадоре

В Сальвадоре – первой и пока единственной стране, где биткоин признали полноценным платежным средством, начали устанавливать биткоин-банкоматы. Через них, по заверению президента страны Найиба Букеле, можно будет конвертировать биткоины в наличные без комиссии и оплачивать услуги в криптовалюте.

Об установке первой партии из 200 банкоматов сообщил президент Сальвадора Найб Букеле в Twitter.

Банкоматы начнут работать с 7 сентября и будут обслуживать население круглосуточно. Через них можно будет конвертировать биткоин в доллар и снять наличные, а также оплатить различные государственные услуги и налоги.

«Еще одним преимуществом будет то, что бизнес сможет получать платежи в биткоинах от туристов и инвесторов. Туристические работники также смогут получать чаевые в этой валюте. Они смогут конвертировать их в доллары без каких-либо комиссий», – написал Найиб Букеле в Twitter.

Найиб Букеле сообщил, что после 7 сентября граждане Сальвадора смогут загрузить приложение, через которое смогут управлять своими биткоин-финансами. Любые операции будут совершаться без взимания комиссии, в том числе переводы за и из-за рубежа.

Сальвадор стал первым в мире государством, в котором биткоин стал официальным платежным средством, при этом курс доллар/биткоин будет регулироваться рынком. Инициативу о признании биткоина в июне поддержали большинство депутатов Сальвадора.

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Фото: Найиб Букеле / Twitter