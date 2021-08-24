Банкоматы для конвертации биткоина в наличные начали устанавливать в Сальвадоре

В Сальвадоре – первой и пока единственной стране, где биткоин признали полноценным платежным средством, начали устанавливать биткоин-банкоматы. Через них, по заверению президента страны Найиба Букеле, можно будет конвертировать биткоины в наличные без комиссии и оплачивать услуги в криптовалюте.
Об установке первой партии из 200 банкоматов сообщил президент Сальвадора Найб Букеле в Twitter.
Банкоматы начнут работать с 7 сентября и будут обслуживать население круглосуточно. Через них можно будет конвертировать биткоин в доллар и снять наличные, а также оплатить различные государственные услуги и налоги.
«Еще одним преимуществом будет то, что бизнес сможет получать платежи в биткоинах от туристов и инвесторов. Туристические работники также смогут получать чаевые в этой валюте. Они смогут конвертировать их в доллары без каких-либо комиссий», – написал Найиб Букеле в Twitter.
Найиб Букеле сообщил, что после 7 сентября граждане Сальвадора смогут загрузить приложение, через которое смогут управлять своими биткоин-финансами. Любые операции будут совершаться без взимания комиссии, в том числе переводы за и из-за рубежа.
Сальвадор стал первым в мире государством, в котором биткоин стал официальным платежным средством, при этом курс доллар/биткоин будет регулироваться рынком. Инициативу о признании биткоина в июне поддержали большинство депутатов Сальвадора.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Найиб Букеле / Twitter
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Xiaomi решила отказаться от бренда Mi
- 2 Алис Киллин инвестирует в биткоин с 2013 года. Она спрогнозировала, что ждет криптовалюту через 5 лет
- 3 SpaceX поставила 100 тыс. терминалов для приема интернета из космоса
- 4 Virgin Orbit Ричарда Брэнсона выйдет на биржу в обход IPO с оценкой $3,2 млрд
- 5 PayPal запустила криптовалютный сервис в Великобритании