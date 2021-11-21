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В Сальвадоре планируют построить «Биткоин Сити»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Президент Сальвадора Найиб Букеле, выступая на мероприятии, посвященном «Неделе биткоина», заявил о планах государства построить в департаменте Ла-Унион на востоке страны «Биткоин Сити».

В Сальвадоре планируют построить «Биткоин Сити»

Как передает Reuters, город будет расположен на берегу залива Фонсека рядом с вулканом. Правительство страны планирует построить электростанцию рядом с вулканом, электроэнергия с которой пойдет на обеспечение как нужд города, так и добычи биткоинов. 

Букеле рассчитывает, что «Биткоин Сити» станет полноценным мегаполисом с жилыми и коммерческими районами, ресторанами, аэропортом, портом и железнодорожным вокзалом. Планировка города будет круглой, как монета, а в центре «Биткоин сити» будет находиться площадь, в центре которой будет размещен огромный логотип криптовалюты.

Сальвадор является единственным государством в мире, где биткоин является официальной валютой. 

Президент рассказал, что жители нового города будут освобождены от налогов на доходы, имущество и прирост капитала, а налог на добавленную стоимость в 10% власти используют на развитие города.

Правительство Сальвадора заключило соглашение с блокчейн-компанией Blockstream о размещении биткоин-облигаций на сумму в $1 млрд в сети Liquid Network. Половина средств будет пойдет на строительство городской инфраструктуры и майнинговых станций, а на оставшиеся $500 млн власти Сальвадора купят еще биткоинов.

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Фото: Global Image Archive / Shutterstock

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