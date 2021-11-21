В Сальвадоре планируют построить «Биткоин Сити»

Президент Сальвадора Найиб Букеле, выступая на мероприятии, посвященном «Неделе биткоина», заявил о планах государства построить в департаменте Ла-Унион на востоке страны «Биткоин Сити».
Как передает Reuters, город будет расположен на берегу залива Фонсека рядом с вулканом. Правительство страны планирует построить электростанцию рядом с вулканом, электроэнергия с которой пойдет на обеспечение как нужд города, так и добычи биткоинов.
Букеле рассчитывает, что «Биткоин Сити» станет полноценным мегаполисом с жилыми и коммерческими районами, ресторанами, аэропортом, портом и железнодорожным вокзалом. Планировка города будет круглой, как монета, а в центре «Биткоин сити» будет находиться площадь, в центре которой будет размещен огромный логотип криптовалюты.
Сальвадор является единственным государством в мире, где биткоин является официальной валютой.
Президент рассказал, что жители нового города будут освобождены от налогов на доходы, имущество и прирост капитала, а налог на добавленную стоимость в 10% власти используют на развитие города.
Правительство Сальвадора заключило соглашение с блокчейн-компанией Blockstream о размещении биткоин-облигаций на сумму в $1 млрд в сети Liquid Network. Половина средств будет пойдет на строительство городской инфраструктуры и майнинговых станций, а на оставшиеся $500 млн власти Сальвадора купят еще биткоинов.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
- 2 Стоит ли инвестировать в биткоин и конец хайпа вокруг блокчейна: финтех-дайджест
- 3 Что жизнеспособнее — криптовалюты или токены? Мнение эксперта
- 4 Майнинг в 2019 году. Можно ли получить прибыль?
- 5 Как офлайн-магазин элитных кроватей помог мне создать терминал для торговли на криптобиржах
ВОЗМОЖНОСТИ
22 ноября 2021
22 ноября 2021
22 ноября 2021