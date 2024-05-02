Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Отток средств из биткоин–ETF за сутки составил рекордные $564 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Отток средств из биткоин–ETF за сутки составил рекордные $564 млн. Крупнейший отток в объеме $191 млн был зафиксирован у фонда Fidelity Digital Assets. Кроме того, инвесторы впервые начали выводить средства из фонда BlackRock — ведущего игрока рынка биткоин–ETF.

Отток средств из биткоин–ETF за сутки составил рекордные $564 млн

Криптоинвесторы за сутки 1 мая вывели из биткоин–ETF рекордные $564 млн. Это наибольший отток средств из биржевых фондов данного типа с момента их запуска в январе 2024 года, отметил Bloomberg. 

Наибольший отток средств в объеме $191 млн зафиксирован у фонда Fidelity Digital Assets, еще $167 млн инвесторы вывели из Grayscale Bitcoin Trust.

Примечательно, что отто средств впервые с момента запуска биткоин–ETF начался из фонда BlackRock — он лишился $36,9 млн. Также за неделю с 24 по 30 апреля фонд не получал новых средств от инвесторов в биткоин–ETF. 

К 1 мая 2024 года под управлением спотовых биржевых фондов находилось 829 тыс. биткоинов (4,1% от всех обращающихся на рынке биткоинов) на $47 млрд.

По данным торгов, биткоин за последний месяц подешевел на 15,3%. Рекордной стоимости первая криптовалюта достигла в марте 2024 года, когда торговалась по $73,1 тыс.

Фото на обложке: 24K-Production / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
  2. 2 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
  3. 3 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
  4. 4 Что такое NFT? Полный гайд по миру цифрового искусства и его терминам
  5. 5 Как работают криптовалютные биржи на мировом рынке
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

02 мая 2024

Стартап-тур 2024 (Липецк)

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

Все ВОЗМОЖНОСТИ