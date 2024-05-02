Отток средств из биткоин–ETF за сутки составил рекордные $564 млн. Крупнейший отток в объеме $191 млн был зафиксирован у фонда Fidelity Digital Assets. Кроме того, инвесторы впервые начали выводить средства из фонда BlackRock — ведущего игрока рынка биткоин–ETF.

Криптоинвесторы за сутки 1 мая вывели из биткоин–ETF рекордные $564 млн. Это наибольший отток средств из биржевых фондов данного типа с момента их запуска в январе 2024 года, отметил Bloomberg.

Наибольший отток средств в объеме $191 млн зафиксирован у фонда Fidelity Digital Assets, еще $167 млн инвесторы вывели из Grayscale Bitcoin Trust.

Примечательно, что отто средств впервые с момента запуска биткоин–ETF начался из фонда BlackRock — он лишился $36,9 млн. Также за неделю с 24 по 30 апреля фонд не получал новых средств от инвесторов в биткоин–ETF.

К 1 мая 2024 года под управлением спотовых биржевых фондов находилось 829 тыс. биткоинов (4,1% от всех обращающихся на рынке биткоинов) на $47 млрд.

По данным торгов, биткоин за последний месяц подешевел на 15,3%. Рекордной стоимости первая криптовалюта достигла в марте 2024 года, когда торговалась по $73,1 тыс.

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