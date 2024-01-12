Криптоинвесторы наторговали паями биткоин-ETF на $4,6 млрд в день запуска

Объем торгов паями спотовых биржевых фондов на биткоин в день запуска составил более $4,6 млрд. Криптоинвесторы совершили около 700 тыс. сделок, но некоторые мировые компании, в том числе крупные, заявили, что не станут открывать торги биткоин-ETF.
Криптоинвесторы совершили около 700 тыс. сделок с первыми ETF на биткоин в день их запуска. Объем торгов паями фондов превысил $4,6 млрд, сообщил Bloomberg.
Наибольший объем торгов биткоин-ETF зафиксирован у фонда компании Grayscale ($2,09 млрд) и BlackRock ($1,01 млрд). Вторая по объему активов под управление после BlackRock компания Vanguard заявила, что не откроет торговлю биткоин-ETF на своей платформе.
Курс биткоина в день запуска торгов биткоин-ETF был нестабилен и колебался в диапазоне от $45,7 тыс до $48 тыс. В пятницу 12 января котировки биткоина стабилизировались и на момент публикации показывают падение на 1,5%.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила запуск первых ETF на биткоин 10 января.
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