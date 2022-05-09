Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Биткоин начал неделю с падения до $33,2 тысяч

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Курс биткоина, крупнейшей по капитализации криптовалюты, продолжил падение в понедельник, 9 мая. За прошлую неделю он снизился более чем на 12%.

Биткоин начал неделю с падения до $33,2 тысяч

Согласно данным Coindesk, за сутки биткоин подешевел на 3,9%. На момент написания статьи его курс составляет порядка $33,3 тыс., а минимальная стоимость криптовалюты за день равнялась $33,17 тыс. В последний раз биткоин торговался по такой цене во второй половине июля прошлого года.

CNBC связывает снижение стоимости криптовалют с падением индексов американских фондовых бирж. Представитель криптобиржи Luno сообщил изданию, что цена крупнейшей цифровой валюты может упасть ниже $25-30 тысяч, прежде чем произойдет какое-либо «значительное» движение вверх.

Биткоин «потянул» за собой и другие криптовалюты. Цена за эфир, например, за сутки упала на 4,7% до 2,44 тысяч.

Фото: ADragan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство жителей Сальвадора отказались от государственных криптокошельков Chivo
  2. 2 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
  3. 3 Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?
  4. 4 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
  5. 5 Стоит ли инвестировать в биткоин и конец хайпа вокруг блокчейна: финтех-дайджест
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ