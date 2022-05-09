Биткоин начал неделю с падения до $33,2 тысяч

Курс биткоина, крупнейшей по капитализации криптовалюты, продолжил падение в понедельник, 9 мая. За прошлую неделю он снизился более чем на 12%.
Согласно данным Coindesk, за сутки биткоин подешевел на 3,9%. На момент написания статьи его курс составляет порядка $33,3 тыс., а минимальная стоимость криптовалюты за день равнялась $33,17 тыс. В последний раз биткоин торговался по такой цене во второй половине июля прошлого года.
CNBC связывает снижение стоимости криптовалют с падением индексов американских фондовых бирж. Представитель криптобиржи Luno сообщил изданию, что цена крупнейшей цифровой валюты может упасть ниже $25-30 тысяч, прежде чем произойдет какое-либо «значительное» движение вверх.
Биткоин «потянул» за собой и другие криптовалюты. Цена за эфир, например, за сутки упала на 4,7% до 2,44 тысяч.
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