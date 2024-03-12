Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум. Котировки первой криптовалюты превысили $73 тыс. Стоимость биткоина начала стремительно расти в январе после одобрения первого в мире ETF на биткоин.

Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум