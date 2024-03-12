Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум. Котировки первой криптовалюты превысили $73 тыс. Стоимость биткоина начала стремительно расти в январе после одобрения первого в мире ETF на биткоин.
Стоимость биткоина впервые в истории превысила $73 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов криптобиржи Binance.
Во вторник 12 марта биткоин дорожал до $73,09 тыс., но позже рост замедлился. По актуальным на момент публикации данным, первая криптовалюта торгуется на уровне $71,4 тыс.
В марте курс биткоина трижды обновил исторический максимум. 5 марта котировки первой криптовалюты превысили $69 тыс., уже 11 марта биткоин стоил больше $71 тыс.
Стремительный рост курса биткоина начался в январе после одобрения в США первого в мире ETF на биткоин.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
12 марта 2024
13 марта 2024
13 марта 2024