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Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум. Котировки первой криптовалюты превысили $73 тыс. Стоимость биткоина начала стремительно расти в январе после одобрения первого в мире ETF на биткоин.

Курс биткоина в третий раз за март обновил исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $73 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов криптобиржи Binance.

Во вторник 12 марта биткоин дорожал до $73,09 тыс., но позже рост замедлился. По актуальным на момент публикации данным, первая криптовалюта торгуется на уровне $71,4 тыс.

В марте курс биткоина трижды обновил исторический максимум. 5 марта котировки первой криптовалюты превысили $69 тыс., уже 11 марта биткоин стоил больше $71 тыс.

Стремительный рост курса биткоина начался в январе после одобрения в США первого в мире ETF на биткоин.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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