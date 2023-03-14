Курс биткоина вырос до $26 тыс. — максимума за последние 9 месяцев

Курс биткоина за последние два дня резко вырос и достиг $26 тыс. — максимума за последние 9 месяцев. Стоимость первой криптовалюты пошла вверх после публикации данных об инфляции в США, которая замедлилась до минимума с сентября 2021 года.

Стоимость биткоина выросла до $26 тыс. и достигла максимума за последние 9 месяцев, свидетельствуют данные торгов.

По актуальным на момент публикации данным, биткоин за последние сутки подорожал на 7,3%. За месяц его курс поднялся на 18,8%, а с начала года – на 57,7%.

Стоимость биткоина резко пошла вверх после публикации данных о замедлении инфляции в США до 6% – минимума с сентября 2021 года.

Федеральная резервная система (ФРС) принимает решения об изменении ключевой ставки основываясь как раз на показателе инфляции, поэтому регулятор может замедлить темп повышения ставки. Эксперты ожидают повышения ставки на 25 процентных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 21-22 марта.

Вслед за биткоином подорожала и вторая криптовалюта. За последний день курс Ethereum вырос на 9,8% до $1,7 тыс. Общая капитализация рынка криптовалют за сутки увеличилась на 11,8% до $1,16 трлн.

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