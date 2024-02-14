Капитализация биткоина впервые с 2021 года достигла $1 трлн

Капитализация биткоина впервые с 2021 года достигла $1 трлн. На данный момент курс первой криптовалюты превышает $51 тыс., а к концу 2024 года достигнет $112 тыс., полагают аналитики.

Рыночная капитализация биткоина достигла $1 трлн впервые с 2021 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap.

В ходе последней торговой сессии курс биткоина превысил $51 тыс. впервые с декабря 2021 года. С начала 2024 года первая криптовалюта подорожала на 21%.

Стремительный рост курса первой криптовалюты связан в первую очередь с запуском первого в мире биржевого фонда на биткоин. Такие фонды привлекли совокупно $1,1 млрд за последнюю неделю.

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 года курс биткоина может достичь $112 тыс.

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