Цена на биткоин опустилась до уровня июля 2021 года

На фоне продолжающегося падения рынка криптовалют стоимость биткоина в субботу обновила минимум с июля прошлого года. В 13:12 по московскому времени цена за биткоин составляла $34,161 тысячи — уровень июля прошлого года.

Согласно данным CoinDesk, на момент публикации статьи стоимость крупнейшей по капитализации криптовалюты составляет $35,76 тысяч — за сутки она упала более чем на 6,3%.

Относительно исторического максимума в $68,99 тысяч, установленного в ноябре прошлого года, главная цифровая валюта потеряла порядка 48%.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, опустился в цене на 10,4%, и теперь его стоимость составляет $2,49 тысячи. Большинство других альткоинов также продолжают падение. Суточная разница в среднем составляет от 6% до 20%.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют в России приведет к оттоку IT-специалистов из страны.

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