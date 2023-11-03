Крупнейший в США майнер криптовалюты начал добывать биткоины на мусорных свалках

Крупнейший в США майнер криптовалюты начал добывать биткоины на метане с мусорных свалок. Это пилотный проект – если он будет успешным, то его расширят в рамках курса Marathon Digital на использование возобновляемых источников энергии.
Компания Marathon Digital – крупнейший в США майнер криптовалюты – запустил проект по майнингу биткоинов на метане с мусорных свалок. Об этом сообщил CoinDesk со ссылкой на заявление компании.
Майнинговый проект мощностью 280 кВт является тестовым. Если он оправдает ожидания, его расширят в рамках курса на использование возобновляемых источников энергии, которым и является метан.
Marathon Digital является вторым держателем биткоинов после MicroStrategy. Компания владеет майнинговыми фермами в нескольких штатах США.
Фото на обложке: Anetam /
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