Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Крупнейший в США майнер криптовалюты начал добывать биткоины на мусорных свалках

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в США майнер криптовалюты начал добывать биткоины на метане с мусорных свалок. Это пилотный проект – если он будет успешным, то его расширят в рамках курса Marathon Digital на использование возобновляемых источников энергии.

Крупнейший в США майнер криптовалюты начал добывать биткоины на мусорных свалках

Компания Marathon Digital – крупнейший в США майнер криптовалюты – запустил проект по майнингу биткоинов на метане с мусорных свалок. Об этом сообщил CoinDesk со ссылкой на заявление компании.

Майнинговый проект мощностью 280 кВт является тестовым. Если он оправдает ожидания, его расширят в рамках курса на использование возобновляемых источников энергии, которым и является метан.

Marathon Digital является вторым держателем биткоинов после MicroStrategy. Компания владеет майнинговыми фермами в нескольких штатах США. 

Фото на обложке: Anetam / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  2. 2 Как и где купить криптовалюту в России?
  3. 3 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  4. 4 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
  5. 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2023

Лига Приключений – кейс-чемпионат в Москве

03 ноября 2023

Лидеры цифровой трансформации

06 ноября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

Все ВОЗМОЖНОСТИ