За время военной операции на Украине курс биткоина вырос на 29%

За время военной операции России на Украине курс биткоина вырос на 29%. Аналогичные темпы роста показала вторая по популярности криптовалюта Ethereum. Инвесторы приходят на крипторынок из-за дестабилизации мировой финансовой системы, считают эксперты.

С 05:30 МСК 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, до 17:30 МСК 1 марта цена биткоина на бирже выросла с $34,8 тысяч до $44,7 тысяч за монету, согласно данным TradingView. Темпы роста первой криптовалюты за 5 с половиной суток составили 29%.

Аналогичный рост показала вторая по популярности у инвесторов криптовалюта Ethereum. Цена эфира за время военной операции России на Украине выросла с $2337 до $3006, показав рост на 29%.

Другие криптовалюты, например Binance Coin, также растут в цене. Общая капитализация рынка криптовалют на момент публикации материала составляет $2 трлн, за одни сутки увеличившись на 12%.

Во время спецоперации российских военных на Украине объем торгов биткоин-российский рубль превысил 1,5 млрд рублей впервые за последние 9 месяцев.

Интерес инвесторов к криптовалютам растет на фоне дестабилизации мировой финансовой системы из-за вводимых санкций и ограничений, связанных с военной операцией на Украине, считают эксперты. Инвесторы видят в криптовалюте замену традиционным финансовым инструментам.

Фото на обложке: Alexey Struyskiy / Shutterstock, в тексте: TradingVew