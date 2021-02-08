Курс биткоина побил исторический максимум: Tesla инвестировала $1,5 млрд

Компания Tesla сообщила, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои продукты. Для этого производитель электрокаров купила биткоины на $1,5 млрд, говорится в заявлении Tesla для SEC. На фоне новости курс биткоина побил исторический максимум в $43 тысячи.

На торгах 8 февраля на бирже Coindesk биткоин растет более, чем на 11%. На 16:59 (мск) стоимость криптовалюты составляет $43,17 тысячи.

В Tesla допускают некоторую нормативную неопределенность в отношении использования криптовалюты для расчетов с клиентами. И настоящие инвестиции в биткоин объясняются рядовым приобретением цифровых активов для хранения «в долгосрочной перспективе».

Компания также обновила свою инвестиционную политику, где предусмотрела возможность вложения части денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые валюты, золото и другие.

«Мы планируем начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за наши продукты, в соответствии с законодательством», — говорится в документах Tesla.

Вместе с тем, в компании отметили высокие риски своего решения. Там указали на изменчивость цен на цифровые активы, непроработанное законодательное регулирование и подверженность таких активов кибератакам.

Недавно глава Tesla Илон Маск заявил, что биткоин «находится на пороге» более широкого признания среди инвесторов. Это произошло во время общения предпринимателя со слушателями соцсети Clubhouse. Он отметил, что является сторонником биткоина, хотя «немного опоздал на вечеринку».

Фото: Timo Nausch / Shutterstock