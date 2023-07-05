Объем торгов биткоином упал до $4,2 трлн по итогам первого полугодия

Объем торгов биткоином в первом полугодии упал до $4,2 трлн по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составил $5,1 трлн. Только в апреле мировой объем торгов первой криптовалютой рухнул на 58%.
Общемировой объем торгов первой криптовалютой за первые шесть месяцев составил $4,2 трлн, упав с $5,1 трлн за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет BitcoinCasinos со ссылкой на данные CoinMarketCap.
В июне цена биткоина выросла до $31,3 тыс., что является максимальным значением за год. В целом интерес инвесторов к биткоину коррелируется с его стоимостью, отмечают эксперты.
Среднемесячный объем торгов биткоином во втором квартале упал до $481,8 млрд – за Q2 2022 года он не опускался ниже $830 млрд, а в мае прошлого года составил $1 трлн.
Фото на обложке: tungtaechit /
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